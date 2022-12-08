На Кубани ужесточили правила содержания и выгула домашних животных

Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае». Документ опубликован на официальном сайте администрации края.

Согласно изменениям, запрещено содержать домашних питомцев на лоджиях и балконах, лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях. Кроме этого, запрет распространяется на содержание животных «постоянно или длительное время в транспортных средствах».

При выгуле домашнего животного, за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, необходимо соблюдать следующие требования:

«Исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов». Также запрещено выгуливать животных на детских и спортивных площадках, пляжах. Также запрещается выгуливать собак людям в нетрезвом состоянии, а потенциально опасных собак — детям младше 14 лет.

Владельцам питомцев в соответствии с законом необходимо «обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования». При перевозке предлагается обязать владельцев домашних животных иметь с собой ветеринарный паспорт, в котором должна быть информация о проведении обязательной вакцинации.

«В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания, владелец обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного»,— говорится в документе.

Дмитрий Нестеренко

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