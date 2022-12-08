Кубань вошла в пятерку ведущих регионов России по исследованию Covid-19

Краснодарский край вошел в пятерку ведущих регионов России по исследованию новой коронавирусной инфекции. В тестовом режиме на Кубани провели более 8 млн исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Исследования на COVID-19 проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии государственных медицинских организаций, а также частных негосударственных лабораторий.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тесты, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале.

На данный момент в РФ проведено более 320 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. По абсолютному количеству проведенных исследований в пятерку ведущих регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область и Краснодарский край.

Дмитрий Нестеренко

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