В Чусовом построили дорогу к горнолыжному комплексу «Такман»

В Пермском крае завершено строительство дороги, связывающей обход Чусового с микрорайоном Дальний Восток и горнолыжным комплексом «Такман». Ее общая протяженность составила свыше 1,2 км. Об этом сообщает краевой минтранс.

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Строительством съезда к горнолыжному комплексу «Такман» занималась пермская компания ООО «АБЗ №1». Подрядчик построил два участка: выезд из города на обход Чусового протяженностью 287 м и съезд с обхода Чусового в направлении «Такмана». Для ввода объекта в эксплуатацию и запуска движения осталось получить положительное заключение о соответствии построенного объекта от инспекции государственного строительного надзора. Для этого будет проверена документация по объекту и проведен итоговый выезд специалистов инспекции на объект.

По словам главы краевого минтранса Сергея Вешнякова, съезд к «Такману» входит в список четырех крупных дорожных объектов в регионе, ввод в эксплуатацию которых намечен на текущий год. «Реконструкция автодорожной сети благоприятно влияет на развитие региона в целом. В частности, повысится транспортная доступность ряда муниципалитетов. Кроме того, строительство съезда к горнолыжному комплексу позволит увеличить туристическую привлекательность Чусового»,— отметил господин Вешняков.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее заявил, что горнолыжный спорт является перспективным направлением для привлечения туристов в Прикамье. «Обеспечение доступности горнолыжных курортов — одна из задач, которую нужно решать,— подчеркнул глава региона.— Это поможет сделать территорию более привлекательной как для жителей других муниципалитетов, так и для гостей из соседних регионов, что благоприятно отразится на социально-экономической обстановке в Чусовском городском округе».