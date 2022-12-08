Ректора Кубанского аграрного университета признали почетным гражданином Краснодара

Ректор Кубанского государственного аграрного университета, зампредседателя ЗСК Александра Трубилина признали почетным жителем Краснодара. Решение было принято в ходе 50-го внеочередного собрания Гордумы седьмого созыва.

Александр Трубилин родился в 1965 году. В 1987 году окончил Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». В 1992 и 1993 годах был финансовым директором торгового дома «Южно-Российская агропромышленная компания», после чего стал и. о. первого заместителя генерального директора, а затем и генеральным директором АО «Южно-Российская продовольственная биржа» в Краснодаре. С 2007 года работал на руководящих и замещающих должностях в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Имеет ученые степени профессора и доктора экономических наук. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Звания почетных граждан Краснодара присвоили еще 11 жителям города, среди которых бывший узник нацистского лагеря военнопленных Владимир Андрейчев, заслуженный тренер РСФСР по баскетболу Александр Банников, защитник осажденного Ленинграда Александр Белозерцев, главный врач, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Краснодарского края Николай Босак и другие деятели.

Анастасия Донскова

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