Мандат депутата горсобрания Курска Александра Поветкина перешел заведующей детсадом Надежде Пономаревой

В ходе заседания Курского городского собрания депутаты удовлетворили заявление о сложении полномочий своего коллеги и чемпиона мира по боксу Александра Поветкина. Его мандат перешел единороссу Надежде Пономаревой, следует из сообщения горсобрания.

Боксер получил мандат по итогам выборов в сентябре 2022 года. Он прошел в горсовет по спискам «Единой России». Госпожа Пономарева является заведующей детсадом №98, но ранее уже была депутатом горсобрания и Курской областной думы.

Еще накануне выборов политолог Владимир Слатинов пояснял, что Александр Поветкин — «просто „паровоз“», который «сидел уже в таком качестве в областной думе». Занятий нормотворчеством от спортсмена эксперт не ожидал.

Как меняли спикера курского горсобрания — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин