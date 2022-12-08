В Набережных Челнах учительница обратилась в полицию после нападения второклассника

В набережночелнинской школе №44 учительница написала заявление в полицию после того, как на нее напал второклассник. Об этом пишут «Чeлнинские известия».

Инцидент произошел на перемене. Второклассник напал на двух одноклассниц и ударил их, учительница решила вступиться за них и отругать мальчика, но тот набросился на нее с кулаками.

Издание уточняется, что второклассник и раньше вел себя агрессивно. В частности, он дрался с одноклассниками, а его родители на жалобы не реагировали.

Теперь в ситуации будут разбираться сотрудники по делам несовершеннолетних.

"Ъ-Казань"