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В Самарской области за год раскрыли более 400 правонарушений благодаря системам видеонаблюдения

В Самарской области в 2022 году раскрыли более 400 правонарушений благодаря системам видеонаблюдения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В настоящее время на территории Самарской области функционирует АПК «Безопасный город» – интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения, которая включает в себя сотни камер, десятки пультов экстренной связи и объектов интеграции. К 2024 году количество камер в регионе с учетом интегрированных систем видеонаблюдения составит 2235. На данный момент к системе подключены 1483 камеры.

Продолжается дооснащение системы видеонаблюдения: до конца 2022 года в парках Самары, на станциях метрополитена и других местах массового пребывания людей появится еще 44 видеокамеры и 73 системы распознавания лиц.

Андрей Сазонов

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