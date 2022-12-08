Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сервис для аренды производственных мощностей запустят в Нижегородской области

Информационный сервис для промышленных предприятий «Станкофонд» планируют запустить в Нижегородской области в первом квартале 2023 года. Система-агрегатор поможет арендаторам узнавать о свободных производственных мощностях, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предприятия смогут размещать на платформе название и характеристики доступной техники. Потенциальные арендаторы будут искать необходимое оборудование по мощности, размерам и весу заготовки, наличию персонала. Также на «Станкофонде» можно будет найти свободное оборудование с привязкой к местоположению, чтобы уменьшить расстояние доставки материалов на обработку и обратно.

Платформа «Станкофонд» станет частью системы импортозамещения «СделаемвРоссии.рф», где к началу декабря зарегистрировано около 300 компаний.

Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...