Сервис для аренды производственных мощностей запустят в Нижегородской области

Информационный сервис для промышленных предприятий «Станкофонд» планируют запустить в Нижегородской области в первом квартале 2023 года. Система-агрегатор поможет арендаторам узнавать о свободных производственных мощностях, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предприятия смогут размещать на платформе название и характеристики доступной техники. Потенциальные арендаторы будут искать необходимое оборудование по мощности, размерам и весу заготовки, наличию персонала. Также на «Станкофонде» можно будет найти свободное оборудование с привязкой к местоположению, чтобы уменьшить расстояние доставки материалов на обработку и обратно.

Платформа «Станкофонд» станет частью системы импортозамещения «СделаемвРоссии.рф», где к началу декабря зарегистрировано около 300 компаний.

Елена Ковалева