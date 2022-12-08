Горсовет Горно-Алтайска выберет мэра из двух кандидатов

В Горно-Алтайске состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра. Этот этап конкурса прошли два кандидата из трех.

«Конкурсная комиссия утвердила кандидатуры Ольги Сафроновой и Юлии Мягковой. Николай Колесниченко не предоставил полный пакет документов»,– сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) в Республике Алтай.

Ольга Сафронова впервые возглавила администрацию Горно-Алтайска в конце 2017 года. 29 сентября 2022-го она покинула пост в связи с истечением срока полномочий и избранием нового состава горсовета. До избрания нового мэра возглавляет администрацию в статусе и. о. Юлия Мягкова. Николай Колесниченко ранее работал первым вице-мэром столицы республики.

По данным РО ЕР, 14 декабря состоится индивидуальное собеседование с двумя отобранными кандидатами. На следующий день на заседании президиума регионального политсовета «Единая Россия» определит своего кандидата, а 16 декабря на сессии депутаты выберут нового мэра Горно-Алтайска.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский