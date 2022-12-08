Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мобилизованному многодетному отцу из Прикамья предоставили отсрочку

В Прикамье предоставлена отсрочка ранее мобилизованному отцу троих детей. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Ранее к краевому омбудсмену обратилась мать мобилизованного с просьбой о представлении отсрочки. По ее словам, состояние здоровья не позволяет ей полноценно воспитывать двоих внуков полутора и десяти лет. Супруга мобилизованного находится длительное время со средним ребенком на стационарном лечении в краевой клинической больнице.

«Во взаимодействии с краевым министром территориальной безопасности Виктором Батмазовым и военным комиссаром Пермского края Александром Коковиным заявление гражданки удовлетворено, мобилизованному жителю Пермского края предоставлена отсрочка от прохождения службы»,— сообщается на сайте краевого омбудсмена.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...