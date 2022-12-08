Мобилизованному многодетному отцу из Прикамья предоставили отсрочку

В Прикамье предоставлена отсрочка ранее мобилизованному отцу троих детей. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Ранее к краевому омбудсмену обратилась мать мобилизованного с просьбой о представлении отсрочки. По ее словам, состояние здоровья не позволяет ей полноценно воспитывать двоих внуков полутора и десяти лет. Супруга мобилизованного находится длительное время со средним ребенком на стационарном лечении в краевой клинической больнице.

«Во взаимодействии с краевым министром территориальной безопасности Виктором Батмазовым и военным комиссаром Пермского края Александром Коковиным заявление гражданки удовлетворено, мобилизованному жителю Пермского края предоставлена отсрочка от прохождения службы»,— сообщается на сайте краевого омбудсмена.