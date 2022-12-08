Специальная комиссия на Алтае будет привлекать компании для киносъемок в регионе

В Алтайском крае региональные власти создали кинокомиссию, которая займется привлечением в регион компаний для съемок кино. «Кинокомиссии действуют в 35 российских регионах. Мы также заинтересованы в том, чтобы у нас работали съемочные группы и на экраны страны выходили фильмы, снятые в Алтайском крае», - сказала министр культуры региона Елена Безрукова, которая и возглавила комиссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

По ее словам, в крае формируется система субсидий из краевого бюджета кинокомпаниям для возмещения затрат на производство фильмов в регионе (рибейтов). Она отметила, что такая система может начать действовать уже с 2023 года «Расходы на эти цели в краевом бюджете уже предусмотрены. Сейчас разрабатывается необходимый пакет документов», - сообщила госпожа Безрукова, не уточнив заложенную на эти цели сумму в бюджете.

Ранее власти Красноярского края заявляли, что выделят 50 млн руб. на поддержку кинопроизводства в регионе. Главным критерием для студий, которые могут претендовать на субсидию – тематика и место съемок. В свою очередь краевой бюджет сможет возместить до 50% от общих расходов на производство кинофильма.

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Даниил Тарабукин, Анна Егорова