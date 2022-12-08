В Уфе планируют построить учебно-досуговый центр за 503 млн рублей

ООО «Инвестпроект» намерено инвестировать 503,1 млн руб. в создание учебно-досугового центра в Уфе, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Проект включен в перечень приоритетных.

В учебно-досуговом центре будут заниматься интеллектуальным и творческим развитием детей и молодежи, отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов. В нем создадут 146 рабочих мест. Центр планируется запустить в 2024 году. Ранее компания реализовала инвестпроект создания завода «БИТ» (производит электротехнические корпуса) на территории индустриального парка «Зубово».

Статус приоритетного инвестиционного проекта предусматривает льготы по налогу на имущество, субсидию на возмещение части затрат по созданию, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктур и земельный участок в аренду без торгов.

ООО «Инвестпроект» зарегистрировано в Уфе в ноябре 2019 года. Владельцем компании является Ильшат Шайхутдинов. В 2021 году чистая прибыль ООО составила 7,7 млн руб.

Майя Иванова

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