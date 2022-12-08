Суд обязал администрацию Ижевска обеспечить доступность подземного перехода для инвалидов

Подземный переход на пересечении улиц М. Горького и Кирова в столице Удмуртии признали не соответствующим требованиям доступности для маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В частности, пандусы и поручни объекта по своим характеристикам не соответствуют требованиям законодательства о социальной защите инвалидов.

В суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию Ижевска обязанности по созданию условий для доступа к подземному переходу инвалидам и иным маломобильным группам населения. Суд требования удовлетворил в полном объеме.