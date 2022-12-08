УГМК создала компанию по геологоразведке

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) учредило ООО «УГМК-Гео» (Свердловская область, Верхняя Пышма). Основной вид деятельности новой компании — геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Компания зарегистрирована 7 декабря, следует из данных Kartoteka.ru. Директором значится Андрей Коровко.

В настоящее время добыча и переработка медной, цинковой, а также полиметаллических руд ведется на девяти предприятиях УГМК, расположенных в пяти регионах России: Алтайском крае, Свердловской области, Республике Башкортостан, Оренбургской области и Карачаево-Черкесской Республике. Ежегодно предприятия УГМК добывают и перерабатывают более 24 млн тонн руды.

Ранее сообщалось, что УГМК также купила активы золотодобытчика Petropavlovsk.

Татьяна Дрогаева

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