В Новочеркасске горожанина судят за нападение на полицейских

В Новочеркасском городском суде началось разбирательство по делу Алексея Лиманцева, обвиняемого в нанесении вреда здоровью полицейских, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По данным следствия, Лиманцев пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на одной из городских улиц вступил в спор с прохожим. В процессе ссоры обвиняемый толкнул мужчину, в результате чего, тот упал на землю. Лиманцев нанес пострадавшему ряд ударов ногами.

По вызову очевидцев на место происшествия приехали двое сотрудников полиции, чтобы доставить правонарушителя в отел для выяснения обстоятельств. Но Лиманцев оказал физическое сопротивление полицейским, нанося правоохранителям удары кулаками .

Обвиняемому в вину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а также ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Анастасия Назарова