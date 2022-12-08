Тренировка по сигналу воздушной тревоги прошла в Березовском

В Березовском (Свердловская область) прошла тренировка по отработке действий населения по сигналу гражданской обороны «Внимание Всем! Воздушная тревога!». Местом ее проведения стал многоквартирный дом по улице Первомайская, 20, сообщил мэр Евгений Писцов в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тренировка действия жильцов дома в городе Березовский на случай атаки с воздуха. Подвал жилого дома. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Тренировка действия жильцов дома в городе Березовский на случай атаки с воздуха. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Тренировка действия жильцов дома в городе Берёзовский на случай атаки с воздуха Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Тренировка действия жильцов дома в городе Березовский на случай атаки с воздуха. Подвал жилого дома. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Тренировка действия жильцов дома в городе Березовский на случай атаки с воздуха. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Тренировка действия жильцов дома в городе Берёзовский на случай атаки с воздуха Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Такие тренировки нужны, чтобы в случае любой угрозы природного ли, техногенного ли характера управляющие компании и жители города знали порядок действий, а углубленные укрытия в домах были готовы принять эвакуируемых. Навыки эвакуации пригодятся при любой чрезвычайной ситуации»,— написал господин Писцов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге насчитывается более 900 сооружений гражданской обороны. Этого достаточно для укрытия горожан, рассказали в мэрии.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте