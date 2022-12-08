Подполковник полиции в Чебоксарах присвоил себе несколько десятков мобильников — Telegram

На территории Чебоксар подполковника полиции Артура Никифорова обвинили в присвоении нескольких десятков находившихся в розыске мобильных телефонов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, владельцы телефонов писали заявления о пропаже в полицию, сотрудники их находили, а господин Никифоров забирал их себе.

В итоге к середине 2020 полицейскому удалось собрать несколько десятком телефонов. Что он делал с мобильниками, неизвестно, однако в итоге против него возбудили уголовное дело по факту краж. Позже он был уволен из полиции за совершение проступка, порочащего честь сотрудника МВД.

В 2021 году Артур Никифоров был осужден за превышение полномочий и взятку. В данный момент он отбывает срок в Кировской области.

"Ъ-Казань"