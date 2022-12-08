Продолжительные снегопады ожидаются в Удмуртии с 9 декабря

В Удмуртии с 9 декабря и в последующие двое суток ожидается продолжительный, местами сильный снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные гидрометцентра. На дорогах образуется гололедица и снежный накат, а 11 декабря ветер усилится до 17 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также вести транспортное средство с особой осторожностью. Кроме того, водителям рекомендуют укомплектовать автомобиль тросом для буксировки и лопатой.