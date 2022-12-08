Ремонт дороги Красный Профинтерн-Вятское закончили раньше срока

В Ярославской области по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали дорогу Красный Профинтерн-Вятское. Ремонт был запланирован на 2023 год, но состоянии дороги требовало начать ремонтные работы раньше срока.

Все работы, связанные с обустройством проезжей части, выполнены. В настоящее время производится расчистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности, которую можно проводить и в зимнее время. В целом дорожники привели в порядок более 16 километров дороги, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Подрядчик уже уложил асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, укреплены обочины.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на ремонт автодороги было выделено 354,7 млн рублей.

Вероника Макарова

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