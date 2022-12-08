Более 10% петербуржцев не могут оформить налоговый вычет из-за неофициального заработка

13% петербуржцев желают, но не могут оформить налоговый вычет из-за того, что зарабатывают неофициально. Еще 53% не могут сделать это из-за отсутствия подходящих статей расходов, говорится в исследовании сервиса hh.ru.

Согласно проведенному сервисом опросу, доля работающих жителей Петербурга, регулярно оформляющих те или иные налоговые вычеты, составляет около 39%. Чаще всего они оформляют имущественный налоговый вычет (15%), вычет по расходам на лечение и медикаменты (11%) и вычет за обучение (8%). Инвестиционный налоговый вычет оказался самым редким среди петербуржцев, его получают лишь 4% от всего работающего населения. Вычеты на лечение и обучение чаще оформляют женщины, чем мужчины, а имущественный — люди в возрасте 35-44 лет.

Чаще всего не могут получить налоговый вычет из-за неофициального дохода работники сферы гостеприимства, занятые в автомобильном бизнесе, а также консультанты и работники сфер искусства и массмедиа. Имущественный налоговый вычет чаще прочих оформляют представители сфер «Добыча сырья» (28%), «Банки, инвестиции, лизинг» (24%) и «Бухгалтерия» (23%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ноябре петербуржцы стали активнее искать работу, чем в прошлом году.

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