Жителя Волгограда оштрафовали на 95 тыс. рублей за дискредитирующие армию баннеры

Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности жителя Руслана Нарушева, которому вменялось два правонарушения по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Установлено, что 6 октября господин Нарушев, находясь на комсомольском мосту Волгограда, разместил тканевый баннер с надписью, по мнению суда, дискредитирующей использование ВС России в целях защиты интересов страны и ее граждан. Аналогичные действия он произвел 14 ноября, установил суд.

«Находясь напротив дома № 69 по ул. Землячки, на склоне лесопосадки со стороны Мемориального комплекса «Мамаев Курган», установил баннер, дискредитирующий использование Вооруженных Сил РФ», - говорится в материалах дела.

Гражданин не признал вину в административных правонарушениях и просил прекратить производство по ним. Свои действия он не отрицал, но указывал на отсутствие в них состава административного правонарушения.

Ему назначены штрафы: в размере 45 тыс. руб. за эпизод на мосту и 40 тыс. руб. – за эпизод на ул. Землячки.

Марина Ковалева