Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Волгограда оштрафовали на 95 тыс. рублей за дискредитирующие армию баннеры

Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности жителя Руслана Нарушева, которому вменялось два правонарушения по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Установлено, что 6 октября господин Нарушев, находясь на комсомольском мосту Волгограда, разместил тканевый баннер с надписью, по мнению суда, дискредитирующей использование ВС России в целях защиты интересов страны и ее граждан. Аналогичные действия он произвел 14 ноября, установил суд.

«Находясь напротив дома № 69 по ул. Землячки, на склоне лесопосадки со стороны Мемориального комплекса «Мамаев Курган», установил баннер, дискредитирующий использование Вооруженных Сил РФ», - говорится в материалах дела.

Гражданин не признал вину в административных правонарушениях и просил прекратить производство по ним. Свои действия он не отрицал, но указывал на отсутствие в них состава административного правонарушения.

Ему назначены штрафы: в размере 45 тыс. руб. за эпизод на мосту и 40 тыс. руб. – за эпизод на ул. Землячки.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...