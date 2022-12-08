78% жителей Ижевска встретят Новый год дома

78% опрошенных жителей столицы Удмуртии планируют встречать Новый год дома, сообщает пресс-служба SuperJob. По 4% горожан отметят наступление 2023 года в гостях и в поездке в другом городе, по 2% — в деревне или на даче, за границей, в ресторане или на улице. Еще 6% респондентов проведут праздник на работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Причем на трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января мужчины соглашаются чаще женщин — 9% и 3% соответственно.

Лучшей компанией на Новый год ижевчане считают родственников — 68% опрошенных. При этом женщины чаще отмечают праздник с семьей — 74% против 62%, а в одиночестве — мужчины (14% и 4% среди женщин). Среди жителей столицы Удмуртии в одиночестве праздник проведут 9%, в компании пары или коллег — 5%. Еще 4% горожан встретят Новый год с друзьями, 1% — в компании любимого питомца.