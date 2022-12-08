Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинца приговорили к обязательным работам за уклонение от оплаты кредита

В Челябинске суд приговорил 47-летнего местного жителя к 260 часам обязательных работ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Об этом сообщают в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Несколько лет назад должник взял кредит в одном из банков, какое-то время исполнял по нему обязательства, а затем стал систематически допускать нарушения. «Банк пытался урегулировать этот вопрос, затем обратился в суд, который постановил взыскать с должника кредит плюс неустойки по кредитному договору за нарушение срока уплаты процентов и срока возврата кредита»,- сообщают в ФССП. Общая сумма задолженности составила около 4 млн руб.

Сам должник «не демонстрировал заинтересованности в погашении долга», в его отношении возбудили исполнительное производство, но он продолжал «усугублять положение», отмечают приставы. Мужчина открыл счет в банке, но не предоставил информацию об этом в ФССП. На этот счет поступило около 1 млн руб., он израсходовал эти деньги по своему усмотрению, а решение суда не исполнил. В течение полугода челябинец работал водителем такси, однако сведения об этом приставам не предоставил.

Дознаватели ГУФССП по Челябинской области возбудили в отношении горожанина уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Суд признал его виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ. Челябинский областной суд смягчил наказание до 260 часов.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...