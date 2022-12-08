Челябинца приговорили к обязательным работам за уклонение от оплаты кредита

В Челябинске суд приговорил 47-летнего местного жителя к 260 часам обязательных работ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Об этом сообщают в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Несколько лет назад должник взял кредит в одном из банков, какое-то время исполнял по нему обязательства, а затем стал систематически допускать нарушения. «Банк пытался урегулировать этот вопрос, затем обратился в суд, который постановил взыскать с должника кредит плюс неустойки по кредитному договору за нарушение срока уплаты процентов и срока возврата кредита»,- сообщают в ФССП. Общая сумма задолженности составила около 4 млн руб.

Сам должник «не демонстрировал заинтересованности в погашении долга», в его отношении возбудили исполнительное производство, но он продолжал «усугублять положение», отмечают приставы. Мужчина открыл счет в банке, но не предоставил информацию об этом в ФССП. На этот счет поступило около 1 млн руб., он израсходовал эти деньги по своему усмотрению, а решение суда не исполнил. В течение полугода челябинец работал водителем такси, однако сведения об этом приставам не предоставил.

Дознаватели ГУФССП по Челябинской области возбудили в отношении горожанина уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Суд признал его виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ. Челябинский областной суд смягчил наказание до 260 часов.