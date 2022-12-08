На Кубани в силу вступил приговор бывшему командиру взвода ДПС, уличенному во взяточничестве

Приговор Первомайского районного суда бывшему командиру взвода ДПС ОМВД России по Красноармейскому району, получавшему взятки от подчиненных, вступил в законную силу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В период руководства в отделе ГИБДД района в 2016–2018 годах Владимир Плахотний получал деньги от подчиненных в качестве взятки за общее покровительство по службе. Общая сумма полученных им средств составила 1,5 млн руб. В его отношении возбудили уголовное дело по факту получения взяток (15 эпизодов).

Судом первой инстанции мужчине был назначен приговор в виде лишения свободы на срок 9 лет в колонии строгого режима, штрафа в размере 10 млн руб. и лишения права занимать должности на госслужбе в течение 7,6 года. Краснодарский краевой суд не нашел оснований для смягчения приговора и оставил в силе решение Первомайского районного суда Краснодара.

Анастасия Донскова

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