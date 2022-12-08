На Кубани объем выданных автокредитов за год снизился на 45%

В Краснодарском крае объем выданных автокредитов за январь-октябрь 2022 года снизился на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За 10 месяцев текущего года финорганизации региона выдали автокредиты на общую сумму 25,5 млрд руб., в то время как годом ранее за тот же период на Кубани оформили займы на покупку автомобиля на 46,3 млрд руб.

«Существенное сокращение выдачи по сравнению с 2021 годом объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле этого года, но и общим дефицитом новых автомобилей», — комментирует ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как отметил господин Волков, обстановка на рынке выдачи автокредитов схожа с ситуацией, сложившейся в карантинном 2020 году. Поддержку сегменту автокредитования оказывает возобновившаяся в июле госпрограмма льготного кредитования.

Лидером по объему выдачи автокредитов за 10 месяцев 2022 года стала Москва (-49,2% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года). Далее следуют Московская область (42,1 млрд руб., -43%) и Санкт-Петербург (36,5 млрд руб., -43,7%).

Анастасия Донскова

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