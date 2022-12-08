В Екатеринбурге на продажу за 96 млн рублей выставили часть мельницы Борчанинова-Первушина

На сервисе «Авито» появилось объявление о продаже части ансамбля зданий «Мельницы Борчанинова-Первушина» напротив железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Объект оценили в 96,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание мельницы Борчанинова-Первушина

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Здание мельницы Борчанинова-Первушина

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На продажу выставлено отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 1133 кв. м, расположенное внутри жилого квартала «Мельница». При построении стен здания использовали кирпичную кладку. Вход в здание доступен с дворовой территории, с улиц Челюскинцев и Марии Авейде. Помещение может быть использовано под тренажерный зал, офис, картинную галерею детский клуб и т.д. Сейчас здание сдается в аренду за 828 тыс. руб. в месяц.

Комплекс зданий мельницы Борчанинова-Первушина является образцом промышленного зодчества начала XX века. Инициатором ее строительства был предприниматель Александр Борчанинов. Позже мельницу выкупил купец-мукомол Евгений Первушин. В 1993 году на базе двух мукомольных заводов было создано ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод», куда вошла мельница Борчанинова-Первушина. Производство на ней было остановлено в 2006 году.

В 2018 году компания «Проспект девелопмент» приступила к строительству на ее территории современного жилого квартала, сохраняя единую концепцию с архитектурой зданий мельницы. Строительство ЖК «Мельница» было завершено в первой половине 2022 года. В его состав входит: три жилых монолитных дома высотой от 10 до 35 этажей, имеющих в сумме 904 квартиры, трехуровневый паркинг с двумя очередями, вмещающий 476 авто и 44 мотоцикла, кирпичное здание самой мельницы высотой 3-6 этажей, включающее в себя 75 апартаментов с отделкой «под чистовую».

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Карина Канева