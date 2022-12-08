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40 организаций Удмуртии прошли тренинг «Фабрика процессов» в рамках нацпроекта «Производительность труда»

В декабре группа из 15 человек от компании ООО «Иждрил Холдинг» прошла имитационный однодневный тренинг «Фабрика процессов», сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Участников ждали три игровые смены, в которых они должны были выпустить определенное количество продукции и достичь максимальных операционных и финансовых показателей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Данный тренинг позволяет бесплатно научиться основам бережливого производства, эффективному управлению запасами и оперативному решению проблем.

Напомним, «Фабрика процессов» была запущена в 2019 году на базе Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда». В 2021 году был сертифицирован и запущен в работу тренинг «Фабрика офисных процессов». На сегодняшний день тренинги прошли 1,7 тыс. человек из 40 учреждений региона.

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