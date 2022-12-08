Областная клиника Колымы ограничила посещения из-за вспышки свиного гриппа

Магаданская областная больница переведена в режим повышенной готовности из-за роста в регионе заболеваемости свиным гриппом (H1N1), сообщается на сайте медучреждения сегодня, 8 декабря. Допуск посторонних лиц в учреждение ограничен, посещения пациентов разрешены только при наличии пропуска на основании решения завотделением.

«Это сделано для того, чтобы максимально оградить пациентов, многие из которых имеют хронические заболевания, от вирусной инфекции в стенах медицинской организации, а также чтобы не допустить распространения инфекции за пределы больницы. Если больному необходимо что-то передать, то сделать это можно, оставив пакет на посту охраны»,— приводятся в сообщении пояснения главврача клиники Сергея Тимофеева.

В случае выявления ОРВИ либо гриппа заболевший изолируется в отдельной палате, а после установления диагноза переводится в инфекционное отделение. Те, кто с ним контактировал, включая сотрудников учреждения, получают постконтактную профилактику. Усилен контроль за масочным режимом.

Вспышка характеризуется как эпидемическая. В последние несколько недель количество заболевших гриппом на Колыме растет. Главврач отмечает рост детской заболеваемости. «Ежедневно с филиалами детской больницы в округах мы проводим конференции, обсуждаем вопросы помощи детям. По городу ситуация серьезная, регистрируется до 300 заболевших детей в день»,— сказал господин Тимофеев.

В реанимации инфекционного отделения областной больницы находятся пять человек, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких; отмечаются случаи гриппозной пневмонии. Плановая госпитализация не отменена, за исключением гериатрического отделения.

Согласно прогнозу регионального минздрава, рост заболеваемости продлится еще не менее двух недель, после чего начнется плавный спад.

Эрнест Филипповский, Хабаровск