Областная клиника Колымы ограничила посещения из-за вспышки свиного гриппа

Магаданская областная больница переведена в режим повышенной готовности из-за роста в регионе заболеваемости свиным гриппом (H1N1), сообщается на сайте медучреждения сегодня, 8 декабря. Допуск посторонних лиц в учреждение ограничен, посещения пациентов разрешены только при наличии пропуска на основании решения завотделением.
«Это сделано для того, чтобы максимально оградить пациентов, многие из которых имеют хронические заболевания, от вирусной инфекции в стенах медицинской организации, а также чтобы не допустить распространения инфекции за пределы больницы. Если больному необходимо что-то передать, то сделать это можно, оставив пакет на посту охраны»,— приводятся в сообщении пояснения главврача клиники Сергея Тимофеева.
В случае выявления ОРВИ либо гриппа заболевший изолируется в отдельной палате, а после установления диагноза переводится в инфекционное отделение. Те, кто с ним контактировал, включая сотрудников учреждения, получают постконтактную профилактику. Усилен контроль за масочным режимом.
Вспышка характеризуется как эпидемическая. В последние несколько недель количество заболевших гриппом на Колыме растет. Главврач отмечает рост детской заболеваемости. «Ежедневно с филиалами детской больницы в округах мы проводим конференции, обсуждаем вопросы помощи детям. По городу ситуация серьезная, регистрируется до 300 заболевших детей в день»,— сказал господин Тимофеев.
В реанимации инфекционного отделения областной больницы находятся пять человек, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких; отмечаются случаи гриппозной пневмонии. Плановая госпитализация не отменена, за исключением гериатрического отделения.
Согласно прогнозу регионального минздрава, рост заболеваемости продлится еще не менее двух недель, после чего начнется плавный спад.