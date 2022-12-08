Поножовщина между школьниками в Нижневартовске произошла из-за невмешательства классного руководителя

Глава департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексей Дренин заявил, что нападение восьмиклассника на сверстника с ножом в школе №21 Нижневартовска произошло из-за невмешательства классного руководителя в длительный конфликт между подростками. Он отметил, что педагог, зная о конфликте, не подключила педагога-психолога и службу медиации к работе со школьниками.

«В школе были проблемы. Краеугольным камнем в конфликте стало молчание классного руководителя. Конфликт между ребятами был затяжным. Обострилась ситуация в ноябре. Об этом знали многие, в том числе и классный руководитель. Мальчик сигнализировал – был в подавленном состоянии. Его родители обращались за помощью в школу. Но классный руководитель попыталась их "как-то помирить", и посчитала свою работу выполненной», — цитирует главу ведомства telegram-канал правительства Югры.

Алексей Дренин подчеркнул, что не уверен, что к поножовщине привел буллинг восьмиклассника, поскольку в конфликте участвовал не весь класс, однако остальные школьники «молча соглашались» с происходящим. При этом элементы «травли», по словам главы депобразования, и серьезное психологическое давление на совершившего нападение школьника было.

По итогу проверки в школе №21 были уволены директор и классный руководитель. Также продолжаются служебные проверки в отношении еще нескольких сотрудников.

Напомним, в отношении восьмиклассника возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ). Кроме того, СКР возбудил дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте