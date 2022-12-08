Больше всего мобильного трафика в Челябинской области потребляют жители Верхнеуральска и Юрюзани

Жители Верхнеуральска являются самыми активными в Челябинской области потребителями мобильного трафика. Об этом сообщают в компании «МегаФон» по итогам проведенного исследования мобильных привычек жителей южноуральских городов. По данным оператора, в среднем абонент в Верхнеуральске качает в месяц 26,2 Гб.

На втором месте в рейтинге Юрюзань (26 Гб), далее следуют Миньяр (22 Гб), Усть-Катав (19,5 Гб), Катав-Ивановск (19 Гб), Пласт (18,4 Гб) и Троицк (18 Гб). Меньше всего трафика со смартфона тратят в Верхнем Уфалее, Снежинске, Кусе, Южноуральске и Нязепетровске.

Список лидеров по числу минут разговора выглядит по-другому. На первом месте Верхний Уфалей (460 минут), далее следуют Касли (459), Карабаш (456), Куса (441), Трехгорный-1 (438), Челябинск (435) и Нязепетровск (434).