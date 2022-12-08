Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как мужчины и женщины предпочитают подбирать украшение на мизинец.

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Недавно многие сайты и страницы в социальных сетях пытались наперегонки рассказать новость: рэпер Post Malone решил отметить окончание своего тура с названием 12 Carat покупкой кольца с бриллиантами.

Каратность совершенно нескромная: центральный камень в 5 карат и на 18 карат бриллианты вокруг него и по ободку самого кольца. Самое лично мне интересное не то, что оценивают кольцо в $500 тыс., а именно это решили вынести в заголовки, а то, что это кольцо на мизинец. На самом деле, популярный жанр в мужских и женских кольцах, но обычно не в такой каратности, конечно.

У мужчин — печатка на мизинец. Особенный шик у представителей старинных европейских родов носить печатку с гербом, доставшуюся от какого-нибудь прадедушки. В женских кольцах на мизинец печатки тоже популярны, только с камнем или игривым сюжетом. Так, например, бренд Cece Jewellery рисует на таких печатках эмалевые миниатюры со змейками, бабочками, цветками и головами слонов. Лично мой любимый вариант на мизинец не печатка, а минималистское кольцо с камнем квадратной или прямоугольной формы.

Еще одна любопытная деталь про кольца на мизинец: многие женщины из тех, что другие кольца предпочитают получать в подарок, эти считают fashion-аксессуаром и охотно покупают сами.