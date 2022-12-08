Дружина до монастыря довела

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает одну из легенд Твери.

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Сегодня тайны, легенды и предания города Тверь — самая что ни на есть новогодняя тема. Например, об Отроч монастыре. Говорят, был такой, но до наших дней не дожил.

Так вот, по преданию, тверской князь Ярослав Ярославич был, как бы сейчас сказали, фанатом соколиной охоты. И однажды азарт завел его далеко через леса и поля к деревне Едимоново — тому самому месту, где потом купец Николай Верещагин, брат художника Василия Верещагина, поставит первые в России сыроварни. Но возвратимся к князю. Смотрит он, а сокол его примостился на маковке маленькой местной церковки и улетать никуда не собирается. И так его Ярослав позовет, и эдак — ни в какую. Понял тогда князь, что нужно ему внутрь войти.

Здесь необходимо маленькое отступление. Был у князя дружинник, молодой еще, совсем отрок, но службу нес исправно. Звали его Григорий. Как-то собирал он подати и заехал далеко от дома, зашел в деревне в церковь и увидел девицу красоты неописуемой. Влюбился сразу и без памяти. Уговорил всех — и ее, и пономаря, чьей дочерью она была, и, когда вернулся в Тверь, самого князя, чтобы жениться ему, дружиннику, на простой деревенской девке Ксении — так ее звали.

Надо ли говорить, что князь, заплутавший на охоте, вошел в церковку, где венчались его дружинник Григорий со своей ненаглядной Ксенией. Увидел ее Ярослав Ярославич и тоже обомлел от красоты. А Ксения вдруг повернулась к Григорию и говорит: «Прости, но ты был лишь сватом, вот мой настоящий жених!»— и указала на князя. И в тот же день увез Ярослав Ксению в Тверь. А Григорий пошел бродить по лесам, полям, как неприкаянный. Страдал, молился, вел самый что ни на есть благочестивый образ жизни.

Он и основал Отроч монастырь на слиянии Волги и Тверцы. И это не выдумка. Из документов следует, что именно здесь по приказу Ивана Грозного его опричник Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа. Но это уже другая история.