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АО «Альфа Банк» оштрафуют за нарушения в рекламе ипотеки

АО «Альфа Банк» нарушилл требования закона о рекламе и будет оштрафован. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее сотрудники УФАС заинтересовались рекламой банка об ипотечном кредитовании. Согласно законодательству, если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, то такая реклама должна содержать все остальные условия, влияющие на полную стоимость займа и определяющие ее для потребителя.

По мнению специалистов УФАС, к условиям, определяющим полную стоимость кредита, относятся сумма потребительского кредита, срок действия договора и срок его возврата, а также валюта, в которой предоставляется потребительский кредит, процентная ставка в процентах годовых, а при применении переменной процентной ставки - порядок её определения.

В рекламе АО «Альфа Банк» содержалось указание на процентную ставку, но отсутствовала информация о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных расходах заемщика, связанных с получением кредита, что не позволяет потребителю сделать объективный вывод о полной стоимости кредита.

Пермское УФАС России признало рекламу финансовых услуг АО «Альфа Банк» нарушающей требования Закона о рекламе и выдало банку предписание о необходимости прекратить нарушение. За допущенное нарушение АО «Альфа Банк» будет оштрафовано на сумму в размере от 300 до 800 тыс. руб.

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