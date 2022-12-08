20% работников в Удмуртии ощущают угрозу увольнения

В четвертом квартале 2022 года в Удмуртии 72% работников не ощущают угрозу увольнения, сообщает пресс-служба hh.ru. При этом чаще других не испытывают страха увольнения IT-специалисты, работники добывающей отрасли, научно-образовательной сферы, индустрии красоты и фитнеса, а также представители гостинично-ресторанной сферы.

При этом 20% респондентов региона ощущают угрозу увольнения, остальные ответить затруднились. В частности, чаще других неуверенно себя ощущают руководители, специалисты из автобизнеса, маркетологи, специалисты по рекламе и PR, а также бухгалтеры.