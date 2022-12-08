Экс-министр строительства Самарской области признан виновным в хищении 271 млн рублей

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Решение принял Ленинский районный суд Саранска Республики Мордовия. Об этом сообщает прокуратура.

«В суде установлено, что Гришин в период с января 2017 по апрель 2021 года, будучи бенефициарным владельцем ПАО КБ "МордовПромСтройБанк" и входя в состав организованной группы, принял участие в продаже ООО "Корпорация развития Республики Мордовия", принадлежащего банку имущественного комплекса "МордовЭкспоЦентр" в Саранске по заведомо завышенной стоимости»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Мордовия, составила 271 млн руб. На этапе предварительного расследования Алексей Гришин заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

В итоге суд приговорил Алексея Гришина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу на сумму 600 тыс. руб. Тем самым он поддержал позицию государственного обвинителя.

Приговор в законную силу не вступил. В настоящее время продолжается расследование уголовного дело в отношении других участников организованной группы, уточняют в прокуратуре.

Алексей Гришин был задержан в августе 2020 года в Москве. После этого его доставили в Саранск.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Алексея Гришина догнали в Москве».

Георгий Портнов