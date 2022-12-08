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обновлено 12:13

Ущерб от коррупционных преступлений в Прикамье составил не менее 640 млн рублей

В текущем году сотрудниками ГУ МВД по Пермскому краю выявлено 417 преступлений коррупционной направленности, 201 из которых относится к категории тяжких и особо тяжких. Об этом на пресс-конференции рассказал замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка Александр Лузин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Александра Лузина, общий ущерб от указанных преступлений превысил 640 млн руб., из которых злоумышленники добровольно возместили 800 тыс. руб. Также в текущем году сотрудниками полиции установлено 267 фактов получения и дачи взяток, средний размер которых составляет 176,7 тыс. руб. За совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечены 159 человек.

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