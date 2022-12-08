Нижегородский минтранс проиграл суд по долгам за развязку в Ольгино

Министерство транспорта и автодорог Нижегородской области вместе с Главным управлением автодорог (ГУАД, госзакачик) в трех судебных инстанциях проиграли спор, касавшийся оплаты строительства автомобильной развязки в Ольгино. Дорожный объект стоимостью 1,75 млрд руб. был сдан в эксплуатацию осенью прошлого года, в рамках федерального проекта по развитию Арзамасско-Саровско-Дивеевского кластера развязку построила компания «Жилстрой-НН».

Однако областной госзаказчик, применяя понижающие коэффициенты при поэтапной приемке выполненных работ, снизил сумму выплат генподрядчику более чем на 100 млн руб. В ГУАД применили так называемый «коэффициент тендерного снижения». Поскольку строительная компания, чтобы выиграть госзаказ, понизила на торгах стартовую цену стоимости развязки, заказчик рассчитал и некую формулу понижения цены при оплате этапов строительства. По иску «Жилстрой-НН» практика удержания части оплаты за рамками цены госконтракта была признана незаконной. В пользу строителей развязки взыскано свыше 117 млн руб. долга и пеней.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа вчера отказал юристам минтранса и ГУАД в кассационных жалобах, подтвердив решения судов первой и второй инстанции о неправомерности применения понижающих коэффициентов к стоимости фактически выполненных работ. Поскольку ранее сумма долга была перечислена «Жилстрой-НН» по исполнительному листу, фактически госзаказчик нанес областному бюджету незапланированный ущерб от судебного взыскания. В ГУАД сообщили, что будут обжаловать выводы арбитражных судов в Верховном суде РФ.

Иван Сергеев