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Коммерсантъ FM
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Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку

Сегодня, 8 декабря, большинство журналистов и других сотрудников газеты The New York Times — 1,1 тыс. из примерно 1,8 тыс. работающих в издании — проводят однодневную забастовку. Она началась в полночь четверга по нью-йоркскому времени и продлится 24 часа. Забастовка связана с тем, что профсоюз работников газеты, The New York Times Guild, не может достичь соглашения с руководством компании, которое, по мнению профсоюза, затягивает эти переговоры.

Профсоюз журналистов заключает с компанией соглашение, в котором оговариваются условия труда работников. Срок прошлого соглашения истек еще в марте 2021 года — с тех пор прошло около 40 раундов переговоров, но стороны не смогли договориться по новому соглашению. Среди пунктов разногласий — зарплаты сотрудников, условия медицинской страховки, пенсионные выплаты и др. Так, профсоюз требует повышения зарплаты на 10% после заключения соглашения, а затем на 5,5% в 2023 и 2024 годах, руководство компании предлагает повышение соответственно на 5,5% и 3%.

«Их предложения по зарплате по-прежнему не соответствуют моменту, значительно отставая и от инфляции, и от среднего роста зарплаты в США»,— отмечают в профсоюзе. Главный редактор NYT Джо Кан заявил, что он разочарован решением профсоюза начать забастовку, так как к этому обычно прибегают, когда переговоры зашли в тупик, а в этом случае стороны продолжают «обмениваться предложениями и двигаться к соглашению».

Это первая забастовка сотрудников NYT с 1981 года. В общей сложности The New York Times Guild представляет около 1450 сотрудников издания.

Яна Рождественская

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