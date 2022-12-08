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С 19 декабря власти Татарстана вводят особый противопожарный режим

Власти Татарстана с 19 декабря вводят на территории региона особый противопожарный режим. Постановление подписал глава регионального правительства Алексей Песошин.

Согласно документу, в Татарстане нельзя будет применять пиротехнические изделия I-III классов опасности ближе 1,5 км от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса. Кроме того, салют запрещено будет запускать в 30 м от границ объектов ЖКХ, мест массового пребывания людей, домов и автодорог.

Режим будет действовать в Татарстане до окончания новогодних каникул.

"Ъ-Казань"

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