Более 7 млрд рублей направят на развитие транспорта в Нижегородской области в 2023 году

На развитие транспорта в Нижегородской области в 2023 году планируют направить 7,1 млрд руб. Об этом сообщил замминистра транспорта Денис Рябинин на заседании профильного комитета заксобрания 8 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На поддержку транспортных предприятий направят 269,2 млн руб. В эту сумму включен лизинг автобусов ЛИаЗ, которые поступили в регион в конце ноября. К концу декабря их планируют выпустить на маршрут А-90.

Еще 1,1 млрд руб. запланированы на покупку автобусов большого класса и лизинг 450 автобусов для «Нижегородпассажиравтотранса». По словам господина Рябинина, с годами сумма будет уменьшаться — в 2025 году на эти нужды намерены выделить 592 млн руб. На закупку автобусов муниципалитетам направят 248,2 млн руб., на компенсации транспортным предприятиям перевозки льготников — почти 2 млрд руб.

Лизинг и закупка электромобилей в 2023-2025 годах обойдется бюджету в 128,9 млн руб. Этой статьи расходов не было в первоначальном бюджете на 2022 год. На реализацию концессионного соглашения о создании и эксплуатации электротранспорта планируют заложить 2,2 млрд руб. (без учета эксплуатационного и инвестиционного платежей).

На субсидии авиакомпаниям намерены выделить 178 млн руб., на компенсацию части затрат на перевозку пригородными поездами — 620 млн руб. Перевозка пассажиров суднами на подводных крыльях обойдется в 2,9 раза дороже, чем было заложено в первоначальном бюджете 2022 года, — в 91,9 млн руб.