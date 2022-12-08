Свердловчане через суд взыскали деньги за отмененный концерт украинского певца Макса Барских

Суд удовлетворил коллективных иск 24 жителей Свердловской области к ООО «Ладошки Шоу» — организатору отмененного концерта украинского певца Макса Барских в Екатеринбурге. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, 18 заявителей просили только возместить им моральный ущерб, а шестеро свердловчан, помимо этого, требовали вернуть деньги за билет, стоимость которых была от 2,5 до 7,5 тыс. руб.

Организатора обязали вернуть истцам полную стоимость билета, а также выплатить моральную компенсацию в размере 300 руб. При этом изначально уральцы требовали выплатить им по 5 тыс. руб. Помимо этого, 18 уральцам в качестве штрафа ООО «Ладошки Шоу» выплатит по 150 руб., а тем, кто через суд просил вернуть деньги за билеты — от 1,4 до 3,9 тыс. руб.

Напомним, концерт Макса Барских должен был пройти еще в сентябре 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса на май 2021 года. По той же причине концерт перенесли сначала на сентябрь, а позже на 16 апреля 2022 года. Однако после начала специальной военной операции на Украине певец заявил, что больше не будет выступать в России.

Люди, купившие билет, попытались вернуть деньги, но в добровольном порядке организаторы концерта средства возвращать не стали.

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