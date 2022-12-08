Импортозамещающие предприятия Кубани власти профинансируют на 90 млн рублей

В Краснодарском крае на развитие и создание импортозамещающих производств будет выделено 90 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

В число предприятий, которые получат поддержку, входит компания, производящая IP-видеокамеры. С помощью финансирования властей планируется увеличить производство с трех до шести тыс. ед. в месяц. Также средства выделят на поддержку машиностроительных предприятий в Гулькевичском и Кавказском районах. На них планируется наладить выпуск почвенных инъекторов, гидроциклов и других комплектующих. В Крымском районе фармпредприятие получит финансирование на производство препарата «Лаппаконитин». Производитель будет выпускать более 200 тыс. упаковок ежедневно.

По информации пресс-службы, сегодня в регионе для развития импортозамещающих производств применяются льготные займы и субсидирование затрат промышленников.

Анастасия Назарова