Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Агрохолдинге «СТЕПЬ» собран рекордный урожай – 2 млн тонн

В Агрохолдинге «СТЕПЬ» подвели итоги сбора сельскохозяйственных культур сезона 2022 года. Валовой сбор стал рекордным за всю историю компании и составил около 2 млн тонн, что на 9% превышает урожай прошлого года.

В хозяйствах Агрохолдинга собран рекордный урожай пшеницы 1,1 млн тонн (на 13% больше, чем в прошлом году), а также достигнуты высокие результаты по другим сельхозкультурам.

Высокий уровень валового сбора – итог внедрения эффективных агротехнологий, цифровых решений, а также высоких компетенций специалистов компании.

Так, в Агрохолдинге успешно развивается программа цифровизации - все процессы растениеводства полностью автоматизированы. За несколько последних лет в 6 раз выросла площадь земель, обрабатываемых по почвозащитной и влагосберегающей технологии no-till. Применяются и другие инновационные агротехнологии и IT-решения: увеличивается площадь земель, обрабатываемых при помощи агродронов, внедряется сев по 3D-моделям полей, расширяется использование почвенных инъекторов для более эффективного внесения удобрений.

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Рекордные производственные показатели – результат эффективной работы команды Агрохолдинга. Несмотря на изменения рыночной конъюнктуры все производственные процессы Агрохолдинга были быстро адаптированы, хозяйства обеспечены необходимыми средствами производства, что гарантировало соблюдение агротехнологических требований. Положительный вклад в результат сезона внесли высокий уровень цифровизации и эффективная реализация программы импортозамещения». 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"

Реклама

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...