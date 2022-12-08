В Агрохолдинге «СТЕПЬ» собран рекордный урожай – 2 млн тонн

В Агрохолдинге «СТЕПЬ» подвели итоги сбора сельскохозяйственных культур сезона 2022 года. Валовой сбор стал рекордным за всю историю компании и составил около 2 млн тонн, что на 9% превышает урожай прошлого года.



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В хозяйствах Агрохолдинга собран рекордный урожай пшеницы 1,1 млн тонн (на 13% больше, чем в прошлом году), а также достигнуты высокие результаты по другим сельхозкультурам.

Высокий уровень валового сбора – итог внедрения эффективных агротехнологий, цифровых решений, а также высоких компетенций специалистов компании.

Так, в Агрохолдинге успешно развивается программа цифровизации - все процессы растениеводства полностью автоматизированы. За несколько последних лет в 6 раз выросла площадь земель, обрабатываемых по почвозащитной и влагосберегающей технологии no-till. Применяются и другие инновационные агротехнологии и IT-решения: увеличивается площадь земель, обрабатываемых при помощи агродронов, внедряется сев по 3D-моделям полей, расширяется использование почвенных инъекторов для более эффективного внесения удобрений.

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Рекордные производственные показатели – результат эффективной работы команды Агрохолдинга. Несмотря на изменения рыночной конъюнктуры все производственные процессы Агрохолдинга были быстро адаптированы, хозяйства обеспечены необходимыми средствами производства, что гарантировало соблюдение агротехнологических требований. Положительный вклад в результат сезона внесли высокий уровень цифровизации и эффективная реализация программы импортозамещения».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"