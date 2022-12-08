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Роман Бусаргин призвал жителей регионе не поддаваться на провокации об эвакуации и радиации

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин призвал жителей региона «в свете последних событий, произошедших в Энгельсе» не поддаваться на провокации. Комментарий главы региона распространила его пресс-служба.

По мнению господина Бусаргина, обстановку нагнетают злоумышленники и мошенники, которые от имени сотрудников различных ведомств и через звонки и СМС распространяют фейковую информацию об эвакуации или радиации. «Все это откровенная ложь, главная цель которой - посеять панику и парализовать работу наших организаций», -заявил Роман Бусаргин.

Он отметил, что все системы экстренного оповещения в области находятся в рабочем состоянии, а вопросам безопасности уделяется особое внимание.

Марина Ковалева

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