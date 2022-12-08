Мусорный полигон в Новосибирске предстоит рекультивировать за два года

В 2023 году в Новосибирске начнется рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), находящегося у поселка Пашино. Работы пройдут в рамках национального проекта «Экология» и займут два года, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным главы города, площадь полигона составляет 10,8 га, оценочный объем хранящихся там ТКО – 1,26 млн куб. м. «Источник неприятных запахов и в целом виде не украшает»,– охарактеризовал объект господин Локоть. Федеральный бюджет направит на реализацию проекта 162 млн руб., областной – 45 млн руб., муниципальный – 10 млн руб.

Как отметил мэр, ранее такие работы в области не проводились. Следующим на очереди на рекультивацию станет Левобережный полигон.

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Валерий Лавский