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Урожай риса в Краснодарском крае снизился более чем на четверть

Валовый сбор риса на Кубани в этом году составил 652 тыс. т, что на 28,9% меньше показателя прошлого года, сообщает «РБК Кубань» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства. Одной из причин снижения урожая стала авария на Федоровском гидроузле, из-за которой сократилась значительная часть посевных площадей под рис.

Как ранее писал «Ъ-Юг», 22 апреля этого года во время ремонта Федоровского гидроузла река Кубань разрушила плотину, построенную в 1967 году. Инцидент произошел накануне начала сева риса, при этом гидроузел обеспечивал водой значительную часть рисовых систем края – 67 тыс. га из общего количества 119 тыс. га. На месте аварии в короткие сроки была сооружена временная дамба, которая позволила подать воду на часть посевных площадей, однако около 25% рисовых чеков засеять не удалось.

Реконструкция разрушенного Федоровского гидроузла начнется в будущем году, работы продлятся три года. ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» планирует выделить на восстановительные работы 7,3 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар

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