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Нижегородская область намерена субсидировать закупку электротакси

Субсидии на закупку электромобилей намерены предоставлять таксопаркам в Нижегородской области с 2023 года. Компенсировать будут два лизинговых платежа в год в течение всего срока финансовой аренды. Ежегодно на эти цели из казны будут выделять 28,9 млн руб., сообщил замминистра транспорта Денис Рябинин на профильном комитете заксобрания 8 декабря.

В минтрансе считают, что такая мера поддержки сделает приобретение электромобилей более привлекательным для таксопарков. Ожидается, что в 2023 году будет куплено более 250 электротакси. Модели автомобилей таксопарки могут выбирать самостоятельно.

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