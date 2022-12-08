Краевое СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели работника филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго»

Следственным отделом по Мотовилихинскому району Перми краевого СУ возбуждено уголовное дело по факту гибели и травмирования сотрудников филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

ЧП произошло вчера вечером. При ведении строительных работ произошло падение люльки автогидроподъемника с находившимися в ней работниками филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго. Один из энергетиков погиб на месте, а второй получил травмы. По данным «Ъ-Прикамье», энергетики упали с высоты 26 м.

В филиале «Пермэнерго» пояснили, что, по предварительным данным, причинами инцидента не являются нарушения правил охраны труда при работе в электроустановках или электротравма. «Работает специальная комиссия, которая проводит проверку всех обстоятельств случившегося»,— пояснили в пресс-службе компании.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.