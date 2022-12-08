Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:52

Краевое СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели работника филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго»

Следственным отделом по Мотовилихинскому району Перми краевого СУ возбуждено уголовное дело по факту гибели и травмирования сотрудников филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

ЧП произошло вчера вечером. При ведении строительных работ произошло падение люльки автогидроподъемника с находившимися в ней работниками филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго. Один из энергетиков погиб на месте, а второй получил травмы. По данным «Ъ-Прикамье», энергетики упали с высоты 26 м.

В филиале «Пермэнерго» пояснили, что, по предварительным данным, причинами инцидента не являются нарушения правил охраны труда при работе в электроустановках или электротравма. «Работает специальная комиссия, которая проводит проверку всех обстоятельств случившегося»,— пояснили в пресс-службе компании.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...