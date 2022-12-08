В Татарстане бизнесмена осудят за гибель восьмилетней девочки

В ближайшее время в Татарстане будут судить 59-летнего бизнесмена. Он обвиняется в причинении смерти восьмилетней девочки по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), передает пресс-служба СКР по региону.

В 2009 году предприниматель купил землю в Бугульме на территории заброшенного ремонтно-механического завода. Следствие считает, что он не принял мер по сносу или приведению в нормативное состояние находившегося в аварийном состоянии железобетонного забора и проникновению туда людей. В итоге в июле этого года на участке играли дети, и одна из секций забора упала на восьмилетнюю девочку. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

"Ъ-Казань"