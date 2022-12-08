На пляже Солнечный в Уфе построят прогулочный комплекс и спортивный центр

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории площадью 35,2 га, ограниченной рекой Белой, створом Школьного переулка и Школьной и Демской улицами. Проект разработан на основании обращения управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии.

В северо-западной части территории городского пляжа Солнечный (напротив Монумента Дружбы) планируется реконструировать пристань, разместить здания проката спортивно-игрового инвентаря и летнего кафе. В юго-восточной части будут снесены фундаменты недостроенных сооружений, расположенных в водоохраной зоне. Там предусмотрено размещение прогулочного надземного комплекса, смотровой площадки, трех детских игровых комплексов, сезонных спортивных площадок, временной сцены, сезонных торговых павильонов, площадки для фудтраков, веревочного спортивно-игрового городка, сезонных душевых и туалетов. Также в квартале запланировано обустроить прогулочные дорожки и спортивные трассы.

Вторая очередь предполагает возведение на участке площадью 3,5 тыс. кв. м спортивного центра по гребле на байдарках и каноэ.

Сейчас в квартале расположены частные дома микрорайона Кооперативная поляна. Размещение новой жилой застройки проектом не предусмотрено.

Влада Шипилова

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